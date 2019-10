Schöne Aktion in Gahlen : Verpflegung als Dank für fleißige Arbeiter

Schöne Aktion in Gahlen

An der Baustelle überreichten Mathilde Jansen, Antonius Jansen, Ferdi Butenweg und Stephan Peuler dem Polier Günter Eickmann (v.r.) zwei Körbe mit Leckereien für den siebenköpfigen Bautrupp. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Die Bürgerinitiative bedankte sich bei der Baufirma, die am Radweg entlang der Kirchhellener Straße arbeitet, für den zügigen Ablauf.

Das hat Günter Eickmann auch noch nicht erlebt. Der Polier der Bottroper Baufirma Eurovia staunte am Dienstag nicht schlecht, als in der Mittagspause Antonius und Mathilde Jansen, Stephan Peuler und Ferdi Butenweg auf der Baustelle an der Kirchhellener Straße erschienen, um dem siebenköpfigen Bautrupp zwei Körbe mit allerlei Speisen zu überreichen.