Kurse am Wochenende : Erste Hilfe am Esel

Inge Gores, Vorsitzende der Esel-Freunde Niederrhein, mit ihren Eseln Felix, Floh, Henri und Willi. Foto: Fritz Schubert

Dingden Die Esel-Freunde Niederrhein erklären am Wochenende mit einem speziellen Kursus in Dingden, was ein Grautier braucht und wie man ihm im Notfall helfen kann. Noch sind in dem Lehrgang einige Plätze frei.

Esel werden immer beliebter. In Wesel ist der sympathische Vierbeiner in kunterbunter Vielfalt ständig im Stadtbild präsent. Es gibt das Esel-Rock-Festival, außerdem das karnevalistische Wappentier samt überregional bekanntem Eselorden und nicht zuletzt das Wesel-Echo. Auch das lebendige Vorbild findet zunehmend Liebhaber. Das einstige Nutztier erfreut gerade im ländlichen Raum seine Halter durch bloße Anwesenheit. Esel tun dem Menschen gut. „Ein Esel strahlt unwahrscheinlich Ruhe aus. Er erdet richtig“, sagt Inge Gores. Die 52-jährige Dingdenerin ist Vorsitzende des Vereins Esel-Freunde Niederrhein und hat neben der menschlichen Gesundheit natürlich auch die des geliebten Tiers im Sinn. Nicht jeder Halter weiß artgerecht mit Eseln umzugehen. Deren Bedürfnisse sind nicht mit denen von Pferden oder Ponys gleichzusetzen. Deshalb findet am Wochenende 2./3. November jetzt ein Erste-Hilfe-Kursus am Esel in Dingden statt.

„Ich fand Esel als Kind schon toll“, erklärt Gores ihre Leidenschaft. Sie stammt aus Heiden, hat zwei erwachsene Kinder aus erster Ehe, arbeitet als technische Zeichnerin in Weseke und kam vor sieben Jahren zu ihrem Mann Dieter auf den Hof seiner Eltern. Landwirtschaft wird dort nicht mehr betrieben, aber es gibt Platz für allerlei Tiere.

Info Zur Anmeldung und auf die Internetseiten Erste Hilfe Von den zehn Plätzen im Kursus für Erste Hilfe am Esel sind noch drei frei. Wer kurzfristig in das Seminar am Wochenende 2./3. November einsteigen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 02852 5584 bei Inge Gores melden und weitere Informationen erhalten. In der Gebühr von 110 Euro für Nichtmitglieder des Vereins Esel-Freunde Niederrhein sind unter anderem die Kosten für das Schulungsmaterial enthalten. Esel-Freunde Nähere Informationen über die Arbeit des Vereins finden Interessierte auf der Internetseite www.eselfreundeniederrhein.de. Seine derzeit rund 20 Mitglieder kommen übrigens unter anderem aus Wesel, Hamminkeln und Hünxe, ferner aus Duisburg, Dortmund, Senden und den Niederlanden. Noteselhilfe „Wir helfen „Langohren“ lautet das Credo des Vereins Noteselhilfe, der unter www.noteselhilfe.org Auskunft über sein Tun gibt. Er arbeitet mit der Interessengemeinschaft der Esel- und Mulifreunde in Deutschland (IGEM) zusammen und wird von dieser unterstützt. Zu erreichen ist die Noteselhilfe unter Telefon 0151 53764605 und info@notelhilfe.org.

Im Umgang mit Eseln kann man eine Menge falsch machen. Das fängt bei falschem oder zu viel Futter an, denn die vermeintlich störrischen Eigenbrötler sind genügsamer, als man denkt. Aber eben auch empfindlich. Auf die Hufe muss man aufpassen, Koliken schnell erkennen und richtig handeln, die Farbe der Schleimhäute deuten können und vieles mehr. Für den VFD-Kursus – das Kürzel steht für Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland – reist als Leiter Ralf Wulke vom Eselhof Nechern aus Sachsen an. Im April ist Gores mit Ilona Holsteg aus Brünen bei Wulke in einer Schulung gewesen und dann erneut zur theoretischen und praktischen Prüfung in Sachen Eselhaltung hingefahren. Außerdem wirkt am Wochenende Tierarzt Franz Koplin aus Mehrhoog am Weller Berg in Dingden mit. Als Probepatienten stehen die vier Zwergesel der Familie Gores, Felix, Floh, Henri und Willi, zur Verfügung.

Was man mit Eseln alles machen kann – außer sie nur zu haben –, leben die Esel-Freunde seit einigen Jahren vor. Sie haben bereits Veranstaltungen wie die PPP-Tage zur 775-Jahr-Feier mit dem ersten Weseler Esel-Festival bereichert, sind bei „Rund um Grün“ aufgetreten und bieten Wanderungen mit den Tieren an. Mit dem Hundespiel- und Sportverein (HSSV) Wesel gab es ein Herbstfest mit dem Titel „Dogs meet Donkeys“ (Hunde treffen Esel).