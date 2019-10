Ausbildungsmarkt im Kreis Wesel : Warum die Lehre weniger gefragt ist

Die Zahl der Lehrstellenbewerber ist im Kreis Wesel im Ausbildungsjahr 2018/19 gesunken. Andererseits steigt die Zahl der freien Stellen. Und das, obwohl nicht mal jeder vierte Betrieb überhaupt ausbildet.

Die Zahl der jungen Leute, die sich im Ausbildungsjahr 2018/19 bei der Berufsberatung der Weseler Agentur für Arbeit gemeldet und eine Lehrstelle gesucht haben, ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Und zwar um 7,5 Prozent auf 3560 Bewerber. Minimal zugenommen hat dagegen die Zahl der angebotenen betrieblichen Ausbildungsplätze. Und zwar um drei auf 2946. Diese Zahlen legte am Mittwoch Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Wesel, vor.

Rein rechnerisch kamen im kürzlich abgelaufenen Ausbildungsjahr 2018/19 auf jeden Bewerber 0,8 Stellen. Weil aber viele Bewerber nicht die nötige Qualifikation oder das Interesse an den ausgeschriebenen Lehrstellen haben, sind 261 Plätze (plus 41 Prozent) unbesetzt geblieben – ein Problem für viele Unternehmen, die händeringend Nachwuchskräfte suchen. Wobei nicht mal mehr jeder vierte Betrieb überhaupt ausbildet.

Gesunkene Quote 13.960 Menschen waren im Oktober im Kreis arbeitslos gemeldet. Das sind 392 Frauen und Männer (minus 2,7 Prozent) weniger als im September. Positiv fällt auch der Vorjahresvergleich mit 623 (minus 4,3 Prozent) weniger Arbeitslosen aus. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent. Im Vorjahresmonat lag sie bei 6,0 Prozent.

Zum Ende des Berufsberatungsjahres am 30. September suchten im Kreis Wesel noch 181 (plus 14) junge Leute eine Lehrstelle.

In welchen Branchen sind besonders viele Lehrstellen unbesetzt geblieben? Wo gibt es mehr Bewerber als Stellen?

Vor allem im Dienstleistungsbereich herrscht ein Mangel an Interessenten. Auf 123 im Lebensmitteleinzelhandel ausgeschriebene Lehrstellen haben sich beispielsweise gerade mal 16 junge Leute beworben. Nur wenig besser sah es in der Gastronomie aus. Hier gab es 101 freie Stellen, aber nur 23 Bewerber. Überraschend ist: Kaum ein junger Mensch möchte eine Ausbildung in einer Anwaltskanzlei machen. Auf 26 freie Stellen gab es laut Arbeitsagentur lediglich acht Bewerber.