In 20 Wochen soll alles fertig sein : Beginn der Bauarbeiten am Bestener Radweg

Am Montag wurde mit dem Bau des Radweges entlang der L 104 (Kirchhellener Straße) begonnen. Foto: Helmut Scheffler

Gahlen Auf diesen Augenblick hat so mancher Radler seit mehr als 30 Jahren gewartet: Am Montagmorgen wurde mit dem Bau des Radweges entlang der Landesstraße 104 (Kirchhellener Straße) begonnen. Zwischen dem Landgasthaus Nikolay an der Nierleistraße und der Grenze zwischen Besten und Kirchhellen ist die Straße für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt.

Nur die Anlieger und der Lieferverkehr für Haushalte der Anlieger dürfen die Baustelle passieren. Für den Durchgangsverkehr hat der Landesbetrieb Straßen NRW eine Umleitung über Dorsten ausgeschildert. Parallel zu den Absperrmaßnahmen wurde – von der Gemeindegrenze ausgehend – mit dem Radwegebau begonnen. In mehreren Bauabschnitten soll der Radweg innerhalb von rund 20 Wochen zwischen Gemeindegrenze und Pannackerstraße im Bestener Ortskern fertiggestellt werden.

(hs)