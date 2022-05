Polizei muss Verkehr auf B58n regeln : Mann und Frau verletzen sich bei Autounfall schwer

Wesel Eine 59-jährige Weselerin und ein 41-Jähriger aus Xanten sind am Montagnachmittag auf der Xantener Straße (B58n) in Fahrtrichtung Wesel gefahren, als es zum heftigen Zusammenstoß kam. Eine Lebensgefahr besteht nicht.

Eine Frau aus Wesel und ein Mann aus Xanten haben sich am Montagnachmittag schwere Verletzungen bei einem Autounfall zugezogen. Beide seien nach dem heftigen Zusammenstoß mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es bestehe keine Lebensgefahr.