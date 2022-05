Öffentlicher Nahverkehr : Neue Expressbuslinien sollen 2023 auch über Xanten fahren

Xanten VRR und NRW wollen den Nahverkehr attraktiver machen: Im Sommer sollen deshalb die ersten Expressbuslinien den Betrieb aufnehmen. Im Laufe des Jahres 2023 sollen weitere Linien folgen – und zwei auch über Xanten fahren.

Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in der Region wird um sogenannte Expressbuslinien erweitert. Die ersten Verbindungen gehen in diesem Sommer in Betrieb. Im nächsten Jahr sollen fünf weitere Expressbuslinien folgen. Zwei werden dann auch über Xanten fahren. Das kündigte der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) am Freitag an. Zusammen mit Vertretern der Politik, der Kommunen und von anderen Verkehrsunternehmen stellte er das neue Angebot der Öffentlichkeit vor.