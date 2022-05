Neues Geschäft am Markptlatz : Haushaltswaren-Discounter will Filiale in Xanten eröffnen

Im Gebäude läuft bereits der Umbau. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Nach dem Auszug von C&A steht ein Ladengeschäft am Marktplatz in Xanten leer – aber nicht mehr lange: Eine Discounter-Kette für Haushaltswaren und Drogerieartikel will dort eine neue Filiale eröffnen. Der Umbau läuft.