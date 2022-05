Neue Ausstellung am Schloss Ringenberg​: Die Kunst und der Klimawandel​

Info

Termine Am Freitag eröffnet Bürgermeister Bernd Romanski die Ausstellung zusammen mit Kultur-Fachdienstleiterin Rita Nehling. Die Schau ist vom 13. Mai bis 26. Juni zu sehen. Am 12. Juni um 12 Uhr wird in Ringenberg der Ausstellungskatalog präsentiert. Dabei gibt es eine Lesung mit Ulrike Göttlich und Musik von Wolfgang Somberg. Bis dahin können die Besucher aber schon in die Welt der Wasser-Kunst eintauchen. Das Projekt wird gefördert vom Kulturministerium und von der Stadt Hamminkeln.