Kunstprojekt in Meerbusch : „Stranger Things“ im Alten Küsterhaus

Meerbusch Die Ausstellung der gesamten Oberstufe des Mataré-Gymnasiums soll an den jährlichen Rundgang in der Düsseldorfer Kunstakademie erinnern.

Zwischen Donnerstag, 12. Mai, und Sonntag, 15. Mai, gibt es in der Galerie im Alten Küsterhaus eine Ausstellung von Schülern des Mataré-Gymnasiums zu bestaunen. Zur Vernissage sind Kunstinteressierte eingeladen.

Mit der Ausstellung „Stranger Things“ der Oberstufe des Gymnasiums sollen die Schülerinnen und Schüler einmal in die Kunstwelt hinein schnuppern können. Was bedeutet es, Kunst zu machen und sich ein Konzept zu überlegen? Wie hänge ich mein Kunstwerk und worauf ist zu achten? Wie fühlt sich ein Feedback an, wenn ich meine Arbeiten der Öffentlichkeit präsentiere?

Die Ausstellung ist ein bisschen an den in der Kunstszene bekannten alljährlichen Rundgang in der Kunstakademie in Düsseldorf angelehnt. Jeder darf ausstellen, jeder darf gucken kommen, jeder darf etwas sagen. Es sollen die Schülerinnen und Schüler honoriert werden, die sich in der Schule dafür entscheiden, einen Kunstkurs zu belegen.