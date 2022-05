Kultur in Moers erleben : Ein galaktischer Museumstag im Moerser Schloss

Moers Das Grafschafter Museum hat für den kommenden Sonntag ein buntes Programm rund um die Mondfahrt und das Weltall für Jung und Alt zusammengestellt. So dürfen sich die Besucher auf „galaktische“ Klänge freuen.

Wie fühlt es sich an, Mondsteine mit der virtuellen Hand zu greifen und in die luftleere Höhe zu werfen? Virtual Reality macht es möglich. Zum Internationalen Museumstag wird die Sonderausstellung durch eine kleine Sammlerpräsentation erweitert: So wandert beispielsweise Mr. Spock aus der Wohnzimmervitrine ins Museum. Wer ganz real in die Luft steigen will, dem bietet die Sparkasse am Niederrhein eine Chance dazu. Sie verlost im Schloss eine Ballonfahrt für zwei Personen. Die Sparkassen unterstützt deutschlandweit den Internationalen Museumstag.