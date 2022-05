Rührende Aktion in Xanten : Hilfsbereite Polizisten kaufen Mädchen Butterblümchen ab

Eltern der Märchen fotografierten die POlizisten, wie sie den Kindern Blumen abkauften, um sie zu unterstützen. Foto: Kreispolizei Wesel/privat

Xanten Zwei Mädchen sitzen in einem Xantener Neubaugebiet und verkaufen Wiesenblumen. Aber das Geschäft läuft nicht so gut. Zwei Polizisten halten deshalb an und kaufen ihnen Butterblümchen ab, um ihnen zu helfen. Ein Foto davon rührt viele.

Die Kreispolizei Wesel bekommt sehr viel Zuspruch für ein Foto auf Facebook und Instagram: Das Bild zeigt zwei Beamten, die am Mittwoch mit ihrem Streifenwagen in Xanten anhalten und zwei Mädchen Butterblümchen abkaufen. „Die beiden fünf- oder sechsjährigen Mäuse standen in einem Neubaugebiet am Straßenrand der Straße Landwehr und hatten dort einen kleinen Stand aufgebaut, an dem sie Wiesenblumen verkaufen wollten. Das Geschäft lief aber wohl mehr schlecht als recht“, berichtete die Kreispolizei. „Kurzerhand hielten unsere Kollegen an und kauften beiden für jeweils einen Euro ein Butterblümchen ab.“

Die Reaktion von Passanten seien ungläubige Blicke gewesen, schrieb die Kreispolizei. Das sei auch verständlich: „Sind wir doch mal ehrlich: Ein Mann, der Blumen kauft, sorgt meistens ruckzuck für Gesprächsstoff, denn alle Umstehenden fragen sich: Hat er was angestellt? Muss er etwas wieder gut machen oder Abbitte leisten? Unsere Kollegen in Xanten mussten weder das eine, noch das andere. Sie hatten einfach nur ein Herz für zwei kleine Mädchen.“ Die Eltern der Kinder fotografierten die Polizisten dabei und schickten ihnen das Foto.

(wer)