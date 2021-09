Polizei bittet um Mithilfe : Schermbeckerin (26) wird vermisst

Schermbeck Seit Dienstagmittag wird die 26-jährige Ibtissam Karim Khidr aus Schermbeck vermisst. Die Polizei hofft auf der Suche nach der jungen Mutter auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei hatte Ibtissam Karim Khidr am Dienstag ihre Kinder nicht im Kindergarten (Altes Rathaus) abgeholt. Der besorgte Ehemann alarmierte gegen 17.20 Uhr die Polizei. Diese leitete eine sofortige Fahndung und Ermittlungen ein. Eine Zeugin gab an, die 26-Jährige gegen 13.30 Uhr mit einer unbekannten Frau auf der Mittelstraße gesehen zu haben. Ihr Fahrrad stand ordnungsgemäß verschlossen im Fahrradständer vor der Sparkasse. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden der Gesuchten geführt haben, suchen die Ermittler jetzt mit einem Foto nach ihr. Hinweise nimmt die Polizei in Hünxe, Telefon 02858 918100, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Ansonsten kann man natürlich auch die 110 wählen. Die Schermbeckerin ist etwa 1,50 Meter groß, von mittelkräftiger Statur. Bekleidet war sie am Dienstag mit einer schwarzen Hose und einer grünen Jacke.