Corona und die Folgen : Darum lernen viele Kinder in Wesel nicht richtig schwimmen

Wegen Corona sind zahlreiche Schwimmkurse in den Weseler Bädern ausgefallen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Wesel Im Lockdown fielen der Unterricht an den Schulen und auch die Kurse in den Bädern aus. Nun kann die DLRG-Ortsgruppe Wesel die große Nachfrage kaum bedienen. Der Kreis sei nun gefordert, so die Linken. Vor welchen Problemen die Akteure dabei stehen.