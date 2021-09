Mehrere Menschen vergiftet : Noch keine „heiße Spur“ bei Giftattacke in Darmstadt

Noch keine „heiße Spur“ bei Giftattacke in Darmstadt

Das Gebäude L201 auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt. Hier kam es nach dem mutmaßlichen Giftanschlag bei sieben Menschen zu Vergiftungserscheinungen. Ein 30-Jähriger befand sich in kritischem Zustand. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Darmstadt Dutzende Ermittler arbeiten nach der Giftattacke an TU-Darmstadt unter Hochdruck. Der Durchbruch ist bislang nicht gelungen. Die Rätsel lauten: Wer hat Lebensmittel mit giftigen Stoffen versetzt? Und aus welchem Grund?

Nach knapp zwei Wochen Ermittlungen zum mutmaßlichen Giftanschlag an der Technischen Universität in Darmstadt haben die Fahnder weiter keine Hinweise auf mögliche Täter und Motive. Es seien bislang keine Hinweise eingegangen, die eine „heiße Spur“ geliefert hätten, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag mit. Die zunächst 40-köpfige Mordkommission sei um weitere zehn Fahnder aufgestockt worden. Ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes.