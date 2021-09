Gestiegene Kosten, fehlende Förderung : Aus für neuen Molkereiplatz in Hamminkeln

Hamminkeln Kostensteigerungen lassen das Projekt im Ortskern platzen. Es galt als große Lösung, wurde mit viel Aufwand angeschoben und sollte Hamminkeln als Einkaufsstadt aufwerten. Das Aus hat auch mit den Schulen zu tun.

Hamminkeln will die Pläne für einen neuen Molkereiplatz im Ortskern und damit das Ergebnis eines Gestaltungswettbewerbs einstampfen. Der Bauausschuss, der am 23. September tagt, soll die Umgestaltung kippen und dem Rat empfehlen, dass die Verwaltung die Arbeiten zum neuen innerstädtischen Platz und seiner Zuwegungen einstellt. Zur Begründung wird die „bereits jetzt zu erkennende Kostensteigerung“ genannt. Die enorme Preisentwicklung hat schon bei anderen städtischen Projekten wie dem Schulbau in Mehrhoog Sorgen gemacht. Diesmal führt sie mit dem Aus zu konkreten Folgen.

Mit erheblichem Aufwand war das Vorhaben ins Rennen gegangen. Die Verwaltung schob es mit Vehemenz an, um neben der Raiffeisenstraße den Einkaufsstandort Hamminkeln zu komplettieren und mit dem aufgewerteten Molkereiplatz eine Verbindung mit Einkaufsangeboten zur Markstraße zu schaffen. Eine große Lösung also. Zur Gestaltung wurde ein sogenannter begrenzter Realisierungswettbewerb ausgelobt und im Frühjahr 2020 durchgeführt. Am 1. September 2020 wurden die Sieger ermittelt. Damit war klar: Mit dem Siegerentwurf sollte die Baumaßnahme nach Erarbeitung der Ausführungsplanung und des Leistungsverzeichnisses umgesetzt werden. Das kann zu Verpflichtungen führen, nicht aber in diesem Fall. Die Umsetzung der Baumaßnahme aus dem Wettbewerb heraus müsse nicht sein, der Sieger des Wettbewerbs demnach auch nicht zu beauftragen.