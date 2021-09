In der Mehrzweckhalle in Brünen : Landfrauen bieten kiloweise Lesestoff an

Organisieren den Büchermakrt (v. l.): Regina Bosmann, Anneliese Hecheltjen, Wilma Nuyken und Anja Neuenhoff-Eimers. Foto: Thomas Hesse

Brünen Die Landfrauen Brünen sind wieder in Aktion. Bananenkisten voll mit Büchern werden am Mittwoch, 3. Oktober, beim Büchermarkt in der Mehrzweckhalle des KKS Brünen angeboten. Für drei Euro gibt es ein Kilogramm Lesestoff.