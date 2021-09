Kranenburg : Keine Livesendung von Sitzungen

Kranenburg Die Kranenburger Politik spricht sich gegen Übertragungen im Internet aus. Es werden Datenschutzgründe angeführt, obwohl Gesichter verpixelt werden könnten.

Zum Auftakt der jüngsten Ratssitzung der Gemeinde Kranenburg stand ein zukunftsweisender Punkt auf der Tagesordnung. So hatte ein Bürger den Antrag gestellt, Sitzungen demnächst im Internet zu übertragen. Schnell zeigte sich, mit welch enormem Aufwand die Umsetzung des Antrags verbunden ist.

So belaufen sich die Anschaffungskosten, um allein die technischen Voraussetzungen zu schaffen, auf 25.000 Euro. Pro Sitzung kämen noch 3000 Euro hinzu, so die Verwaltung. Größtes Problem für eine Umsetzung ist jedoch, dass Sitzungsteilnehmer der Übertragung zustimmen müssen. So werden bei der Wiedergabe im Internet personenbezogene Daten der Anwesenden verarbeitet. Ratsmitglieder und Mitarbeiter der Verwaltung wurden geheim befragt, ob sie den Liveübertragungen zustimmen. Zwölf Teilnehmer entschieden sich dagegen. Dennoch hätte es die Möglichkeit gegeben, die Sitzungen zu streamen. Die Gesichter der zwölf Personen müssen dann verpixelt und die Wortbeiträge wiederholt werden. Für SPD-Fraktionsmitglied Jürgen Franken war das Abstimmungsergebnis nicht nachvollziehbar. „Hier haben sich politische Vertreter in ein öffentliches Amt wählen lassen. Warum wollen sie nicht, dass ihre Beiträge auch öffentlich im Internet zu sehen sind?“, fragt Franken.

Der umfangreichste Punkt, eine gewaltige Änderung der Hauptsatzung, wurde kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Es sollte unter anderem über einen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen diskutiert werden. Die Grünen wollen, dass die Aufwandsentschädigung für die Vorsitzenden von Ausschüssen gekappt werden. Wer einen Ausschuss leitet, erhält dafür monatlich 228,50 Euro. Unabhängig davon, wie häufig das Gremium tagt. Wenn etwa der Rechnungsprüfungsausschuss einmal im Jahr zusammenkommt, erhält der Vorsitzende zwölf Monate lang die Vergütung von 228,50 Euro. „Nur bei Ausschüssen, die mindestens dreimal im Jahr tagen, soll es bei der finanziellen Regelung bleiben“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Ottilie Arns-Thönnissen. Für die Änderung ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Nach Informationen unserer Redaktion wird die CDU dem Antrag nicht zustimmen. Somit hätte sich der Grünen-Vorschlag erledigt.

Das Thema Bauen und Wohnen ist in Kranenburg stets von besonderer Bedeutung. So konnten jetzt in Mehr einige Baugrundstücke ausgewiesen werden (die RP berichtete). Baugrund in Dörfern ist auch deshalb rar, weil die Bezirksregierung dort eine restriktive Politik vertritt. Die Gemeinde hat immer dafür gekämpft, dass in den Ortschaften Flächen erschlossen werden. Allerdings ist nicht eindeutig geklärt, nach welchen Kriterien die günstigen und deshalb begehrten Grundstücke vergeben werden sollen.