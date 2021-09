Schermbeck will Förderantrag beim Land stellen : Mühlenteiche müssen entschlammt werden

Schermbeck will Förderantrag beim Land stellen

Schlamm hat dafür gesorgt, dass die Tiefe der Mühlenteiche am Rathaus deutlich abgenommen hat. Stellenweise sind es nur noch 40 Zentimeter. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Schermbeck hofft auf Fördermittel, um zu verhindern, dass die Gewässer im Ortskern womöglich kippen. Bevor jedoch Geld aus Düsseldorf fließt, muss sich die Gemeinde noch über Details mit den Grundstückseigentümern, der Familie Prinz, einigen.

Die Gemeindeverwaltung soll einen Förderantrag an die Städtebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen stellen, um die Mühlenteiche im Ortskern entschlammen zu können. Ohne Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat einen solchen Förderantrag und die erforderlichen Mittel in den Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 einzustellen.

Die mittlere Wassertiefe ist in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen. Statt der Solltiefe in Höhe von 2,40 Meter liegt sie jetzt schon deutlich unter einem Meter. Da besteht nicht nur die Gefahr, dass die Gewässer im Sommer kippen und Fische sterben. Sie sind auch nicht mehr in der Lage, größere Mengen Regenwasser aufzufangen, sodass die Gefahr von Überschwemmungen zunimmt.