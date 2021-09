In Wesel : Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat den Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel Die Polizei hat am Freitagmittag einen 33-jährigen Weseler festgenommen, der in eine Wohnung an der Fusternberger Straße eingebrochen war. Der Bewohner hatten den Mann mit Hilfe einer Videoüberwachungsanlage bei seiner Tat beobachtet.

Wie die Polizei mitteilte, alarmierte der Wohnungsbesitzer die Ordnungshüter um kurz vor 13 Uhr, die sofort ausrückten. Die Beamten trafen dann im Schlafzimmer der Wohnung auf den Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest, bevor er die Flucht ergreifen konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Ermittler unter anderem Drogen und Einbruchswerkzeug. Die Ermittlungen dauern an.

(RP)