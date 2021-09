So lief das Fest am Wochenende ab : Wieder Leben auf der Mittelstraße

Die Dammer Einradgruppe erhielt an der unteren Mittelstraße für ihre Vorführungen viel Applaus. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Premiere des Schermbeck-Marktes am Samstag kam so gut an, dass die Werbegemeinschaft an einer Fortsetzung arbeiten will. Viele Vereine, Geschäfte und Künstler machten mit. Was Besuchern geboten wurde.

Die Mittelstraße als Festmeile erleben. Das war nach mehr als eineinhalbjähriger Pause ein großer Wunsch der Bevölkerung. Umso mehr freuten sich die Gäste aus Nah und Fern, als die Kaufmannschaft am Samstag parallel zu dem in Schermbeck stattfindenden dreitägigen Kultur-Sommer den Schermbeck-Markt veranstaltete.

Auf der für den motorisierten Verkehr geschlossenen Mittelstraße traf man diesmal keine auswärtigen Händler. Diesmal blieb Schermbecks Hauptgeschäftsstraße den anliegenden Geschäften, weiteren Betrieben aus dem Gemeindegebiet, den Vereinen und einzelnen Nachbarschaftsgruppen reserviert. Man merkte die Begeisterung der Teilnehmer, die wegen der Corona-Pandemie lange auf große öffentliche Veranstaltungen verzichten mussten. Sie konnten endlich wieder gemeinsam für Leben auf der Mittelstraße sorgen.

Ein Großteil der Geschäfte beteiligte sich auch über die gewohnten Öffnungszeiten hinaus an der Gestaltung des Festes. Einige Läden erweiterten ihre Verkaufsfläche um die Straßenbereiche vor ihren Betrieben, um so noch besser die Kaufkraft des Kleinstädtchens unter Beweis stellen zu können.

Zahlreiche Vereine aus den Ortsteilen folgten der Einladung der Werbegemeinschaft, sich zu präsentieren. Im Einmündungsbereich von Schienebergstege und Mittelstraße zeigten elf Kinder der Dammer Einrad-Gruppe ihren geschickten Umgang mit dem Einrad. Die Gruppe, seit 2004 in Obhut von Martin Vennemann, trainiert regelmäßig in Frank Schürings Halle am Dammer Malberg. Für ihre Vorführungen, zu denen auch Rund- und Diagonalfahrten gehörten, ernteten die Kinder sehr viel Applaus.

Im unteren Bereich der Mittelstraße stellten ehrenamtliche Helfer des TuS Gahlen die Abteilungen vor. Neben Fußball und Tennis bietet der Verein ein umfangreiches Breitensport-Paket an. Das reicht von Ballsport und „Fit ab 50“ über Lauftreffs und Pilates bis hin zum Tanzen im Sitzen und „Yoga ganz sanft“. Auf offener Straße konnten die Zuschauer die Techniken von Judokas miterleben und die Kampfkunst Kempo Karate kennen lernen, die seit 2019 im Gahlener Aap von Carmen Olstedt angeboten wird.

Bullenreiten wurde auf dem Parkplatz Overkämping angeboten. Foto: Helmut Scheffler

Gleich drei Abteilungen des SV Schermbeck stellten sich vor. Die Leichtathleten überprüften in ihrem Fitnesstest die Beweglichkeit, Kraft, Koordination und Ausdauer der Teilnehmer. Die Handballer maßen die Geschwindigkeit eines Balles im Moment eines Torwurfes. Die Tischtennisspieler luden zu einem Tennisspiel auf einer Mini-Platte ein.

Die Vereine des Ortsteiles Weselerwald traten gemeinsam in einem Zelt auf. Die Erntegruppe Weselerwald brachte ihren farbenprächtigen Erntekranz mit. Als Mitglied des Heimatvereins zeigte Elke Bohmkamp selbst hergestellten Schmuck. Vorstandsmitglied Heinz-Erich Ohletz lud die Passanten zum Holzstapeln ein. Das Tambourkorps Weselerwald stellte seine Instrumente vor, der Schützenverein seine Uniformen und Holzgewehre.

Die Sportschützen Schermbeck luden zu einem Schießen mit dem Lasergewehr ein. Die von Stefan Heier geleitete Jugendgruppe der Schießgruppe Altschermbeck belohnte die Schützen mit Zuckerwatte und Popcorn und lud Kinder und Jugendliche ein, dienstags oder donnerstags ab 17 Uhr zum Probetraining in den Keller der Gesamtschule zu kommen.

Auf dem Parkplatz vor Rossmann stellten die Oldtimerfreunde Schermbeck neun Oldtimer-Autos ab, darunter einen Opel Olympia Rekord aus dem Jahr 1957, einen weißen Opel Corsa Spider aus dem Jahr 1988 und Dieter Böwings Ford Mustang. Die Autos zogen viele Blicke auf sich.

Künstlerisches Geschick konnten die Besucher an verschiedenen Stellen bewundern. Helen Zöberer präsentierte ihre mit Acrylfarbe bemalten Keramikfiguren. In der ehemaligen reformierten Kirche nahe der Burg bot Simone Abelmann Workshops für das Zeichnen von Sketchnotes an. An derselben Stelle zeigte Nicole Fasselt, wie man an der Drehscheibe töpfert.

Der Hobbykünstler Dennis Tillmann bot seine aus heimischen Hölzern gedrechselten Schalen, Vasen und Ringe zum Verkauf an. Als ein kleines Kunstwerk entpuppte sich das Stillleben „Wir sind Kilian“, in dem die Kiliangilde Schermbeck vor der „Schermbecker Mitte“ die zum Schützenbrauchtum gehörenden Utensilien geschickt zusammengestellt hatte.

Für das leibliche Wohl sorgte die Gagu-Zwergenhilfe mit dem Verkauf von Reibekuchen; der Erlös war für das „Home of hope“ in Sierra Leone bestimmt. Der Förderverein des Kindergartens Stenkampshof verwöhnte die Besucher seines Standes mit Waffeln und Marmeladen aus regionalen Früchten. Bewohner und Mitarbeiter des „Haus Kilian“ pflückten Äpfel und verarbeiteten die zu Saft und Gelee. Waffeln und Kaffee boten die Mitglieder des Reit-, Zucht- und Fahrverein Wodan Damm auf dem Parkplatz Overkämping an. Viel Spaß bereitete den jüngeren Festbesuchern das Reiten auf einem elektrischen Bullen. Hilfe für Menschen in Not organisierten Andrea Stemmermann und Gaby Eggert. Den durch den Verkauf von Weinen erzielten Erlös erhalten Flutopfer in Dernau an der Ahr.

An mehreren Stellen hatten einzelne Kinder oder Familien zwischen den Ständen der Vereine auf Decken all das ausgebreitet, was im heimischen Kinderzimmer nicht mehr benötigt wurde. Auf diese Weise wurde das Taschengeld aufgebessert und die Rücklage für den Ankauf neuer Spielsachen oder Bekleidungsstücke aufgestockt.