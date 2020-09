Maria Kölking in Ringenberg : Pfarrei gratuliert zu silbernem Dienstjubiläum

Ringenberg Am 1. September 1995 hatte Maria Kölking im Pfarrbüro von Christus König in Ringenberg begonnen. Pastor Abraham Manalil überreichte ihr mit Mitgliedern des Gemeindeausschusses Geschenke und übermittelte die Segenswünsche.

Am bunt geschmückten Arbeitsplatz gratulierte jetzt eine Abordnung der Pfarrei Maria Frieden der Ringenberger Pfarrsekretärin Maria Kölking zum silbernen Dienstjubiläum. Am 1. September 1995 hatte sie ihren Dienst im Pfarrbüro von Christus König in Ringenberg begonnen.

Maria Kölking erzählte beim gemeinsamen Beisammensein: „1995 habe ich in einer kleinen Ecke in der Bücherei, nachdem Klemens Siemen dieses endlich beim damaligen Pastor durchgesetzt hat, angefangen.“ Während ihrer Dienstzeit unterstützte sie viele Seelsorger: „Bei Pastor Barenbrügge habe ich meinen Dienst begonnen, darauf folgte Pastor Boßmann, danach war Pastor Pail zuständig. Pfarrer Schneider war der erste leitende Pfarrer unserer Pfarrei, ihm folgte Pfarrer Lamers. Dann wurde Pater John als Seelsorger für Christus König Ringenberg zuständig.“ Heute ist Pastor Abraham in der Pfarrei Maria Frieden als Seelsorger in Ringenberg tätig.