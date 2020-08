Zum zehnten Todestag : St. Martin Wegberg erinnert an Pater Franz

Wegberg-Beeck Vor zehn Jahren starb Pater Franz nach langer Krankheit. Er hat das kirchliche Leben in Wegberg 40 Jahre lang geprägt, galt als leidenschaftlicher Priester und Menschenfreund.

Vor zehn Jahren – am Sonntag, 8. August 2010 – ist Pater Franz Hendrickx nach langer schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben. Hedwig Klein von der Pfarrei St. Martin Wegberg erinnert an den Geistlichen, der viele Jahre lang das kirchliche Leben in Wegberg geprägt hat. Mit einer kurzen Unterbrechung war er über 40 Jahre lang als Seelsorger in der Stadt Wegberg tätig – als Kaplan in St. Peter und Paul Wegberg, als Pastor in Rath-Anhoven, 23 Jahre lang als Pastor in Wegberg-Beeck und in den drei Jahren seines Ruhestandes als Subsidiar in der Gemeinschaft der Gemeinden Wegberg.