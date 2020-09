Städtischer Musikverein : Vier Corona-Konzerte 2020 in Wesel

Wesel Erstmals seit Ausbruch der Pandemie findet am Samstag im Bühnenhaus wieder ein Konzert statt. Statt 740 Personen haben nach Maßgabe der Hygieneregeln bloß 113 Platz. Der Städtische Musikverein rechnet daher mit Verlusten.

Ein halbes Jahr stand der Konzertbetrieb in Wesel still – nun steht der Neustart bevor. Erstmals seit Beginn der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens bedingt durch die Corona-Pandemie findet am Samstag im Städtischen Bühnenhaus ein Konzert statt. „Himmelhoch jauchzend“ ist der Titel des Programms der Neuen Philharmonie Westfalen. Dieses und drei weitere Konzerte will der Städtische Musikverein noch in diesem Jahr durchführen.