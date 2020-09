Abschied aus der Pfarrei Christkönig Erkelenz : Für Boris Kassebeer gibt es in Düren neue Aufgaben

Zur Erstkommunion 2020 dekorierte die Pfarrei Christkönig die Lambertus-Kirche. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Sechs Jahre war Boris Kassebeer in Erkelenz in der Pfarrei Christkönig tätig. Die Schwerpunkte seiner Arbeit waren unter anderem die Erstkommunion und die Arbeit mit den Messdienern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehr als sechs Jahre war Boris Kassebeer in der Pfarrei Christkönig als Pastoralreferent tätig – nun hat er sich verabschiedet. Seine neue Stelle besteht genau genommen aus zwei halben: Er wird als Pastoralreferent im Büro der Regionen Düren und Eifel sowie in einem jugendkirchlichen Projekt in der Dürener Innenstadt arbeiten. In der Kirche St. Cosmas und Damian fand nun der feierliche Abschiedsgottesdienst statt.

Noch vor der Neugründung der Pfarrei Christkönig aus den beiden ehemaligen Pfarren St. Maria und Elisabeth und Thomas Morus verstärkte Kassebeer den hauptberuflichen Einsatz der in der Pastoral tätigen Mitarbeiter in einer der größten Seelsorgeeinheiten im Bistum Aachen. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten gehörte die Begleitung der von der Umsiedlung wegen des Braunkohletagebaus Garzweiler II betroffenen Menschen, die Erstkommunionvorbereitung mit dem Kontakt in die Grundschulen, die Messdienerarbeit und auch der Beerdigungsdienst. Zusätzlich ergaben sich auch Einsätze in und für die Kindertagesstätten, mitorganisiert hat er auch beispielsweise Vater-Kind-Wochenenden oder Trier-Wallfahrten.

Im Abschiedsgottesdienst nutzten Ehren- und Hauptamtliche aus der Erkelenzer Pfarrei die Gelegenheit, sich von Boris Kassebeer persönlich zu verabschieden. Im Gottesdienst predigte Boris Kassebeer im Zusammenspiel mit Kaplan Philipp Schmitz und blickte zurück auf seine Arbeit und die damit verbundenen vielen Kontakte und Beziehungen. Dass die Arbeit mit den Messdienern in der Pfarrei ein besonderes Arbeitsfeld von ihm war, zeigte sich in der großen Beteiligung und Teilnahme der Messdiener am Gottesdienst.

Die Messdienerband aus der Erkelenzer Lambertusgemeinde spielte mit großen Aufgebot, und genauso waren auch weitere Messdienergruppen vor Ort. In seiner Predigt gab es einige akustische Impulse, mit denen die Anwesenden am Beispiel der Fernsehserien „Die Waltons“ oder „Dallas“ inhaltlich angesprochen wurden. Und allein das Intro der Serie „Raumschiff Enterprise“ mit den markigen Worten „Unendliche Weiten“ bot einen guten Einstieg in den Einsatz für eine so große Pfarrei wie Christkönig Erkelenz.

Pfarrer Werner Rombach bedankte sich im Namen der Pfarrei Christkönig für seinen engagierten Einsatz, so auch Beate Küppers im Namen des GdG-Rates für seinen oftmals kreativen Einsatz insbesondere für Kinder, Messdiener und Familien. Beide wünschten ihm für seinen zukünftigen Einsatz ausdrücklich alles Gute.

(back)