Evangelischer Friedhof Büderich : Trend hin zum Gemeinschaftsgrab

Büderich Auf dem Evangelischen Friedhof Büderich gibt es zwei neue Gemeinschaftsgrabanlagen, für die die Pflege in andere Hände gegeben werden kann. Denn viele Angehörige wohnen nicht mehr in der Nähe, und es gibt immer mehr Urnenbestattungen.

Grundlage dafür war die am 30. April in Kraft getretene neue Friedhofsatzung. „In den vergangenen Jahren hat sich die Friedhofskultur sehr verändert“, erklärt Pfarrerin Susanne Kock. „Es gibt kaum noch Angehörige, die in der Nähe wohnen und die Grabpflege übernehmen können. Außerdem hat die Urnenbeisetzung in den letzten Jahren verstärkt zugenommen.“