Unfall in Wesel auf Grünstraße : 24-jähriger Radfahrer kollidiert mit Auto

Der Verletzte musste per Krankenwagen in die Klinik gebracht werden. Foto: dpa

Wesel Bei einem Unfall in Wesel ist am Montagnachmittag ein Radfahrer verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr gegen 16.20 Uhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Wesel die Grünstraße in Richtung Innenstadt.

Am Kreisverkehr Nordstraße stieß sie mit einem 24-jährigen Radfahrer aus Wesel zusammen, der den Kreisverkehr aus Richtung Brücke kommend in Fahrtrichtung B 8 befuhr. Der Radfahrer stürzte und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, in dem er stationär verblieb.

(sep)