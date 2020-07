Eiscafé in Wesel : Diebin mit Maske stiehlt Kellner Portemonnaie

Wesel In Wesel hat eine unbekannte Frau in einer Eisdiele das Portemonnaie eines Kellners gestohlen. Sie trug dabei einen Schal vor dem Mund und war deshalb schwer zu erkennen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Ein sehr dreister Fall von Diebstahl hat sich am Montag in Wesel ereignet: Wie die Polizei berichtete, betrat eine unbekannte Frau gegen 17.18 Uhr ein Eiscafe an der Wilhelmstraße. Die Frau ging dann zielgerichtet bis zum Tresen und stahl von dort ein Kellnerportemonnaie mit Bargeld. Danach flüchtete die Diebin in unbekannte Richtung. Die Frau hatte laut Zeugen dunkle, lange, gelockte Haare, sie trug eine helle Cappy, eine graue Jacke und dunkle Jeans. Die Frau hatte einen hellen Schal als Maskenersatz um den Mund gebunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.