Im Zug bei Wesel : Mann zeigt sich 19-Jähriger in schamverletzender Weise

Bahnhof in Wesel. Foto: Sebastian Peters

Wesel/Voerde Ein Exhibitionist hat sich am Montag im Zug von Wesel Richtung Koblenz einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Wie die Polizei berichtete, stieg am Montag eine 19-jährige Bocholterin gegen 18.10 Uhr in den vordersten Wagon eines Zugs, der in Richtung Koblenz fuhr.

Die Frau setzte sich auf einen Fensterplatz auf der linken Seite. In die Reihe dahinter, setzte sich nach ganz rechts ein Unbekannter, der ebenfalls in Wesel zustieg. Als die Frau zu dem Mann blickte, zeigte er sich ihr in schamverletztender Weise. Der Unbekannte verließ den Zug an der nächsten Haltestelle in Friedrichsfeld. Er war laut Polizeibericht 20 bis 25 Jahre alt, normale Figur, kurze, helle Haare. Er trug eine dunkelblaue Jacke, blaue Jeans und graue Nike-Schuhe mit schwarzem Nike-Zeichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 1070.

(sep)