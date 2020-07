Zeugen in Wesel gesucht : Polizei fragt: Was geschah beim Unfall an Nordstraße?

Polizei fragt: Was geschah beim Unfall an Nordstraße?

Wesel (sep) Wegen eines ungeklärten Unfallhergangs bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Wie bereits berichtet, befuhr am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Wesel die Grünstraße in Richtung Innenstadt.

Am Kreisverkehr Nordstraße stieß sie mit einem 24-jährigen Radfahrer aus Wesel zusammen, der den Kreisverkehr aus Richtung Brücke kommend in Fahrtrichtung B 8 befuhr. Dieser verletzte sich hierbei schwer. Da der Unfallhergang nicht eindeutig ist und auch die Spurenlage keinen Hinweis auf das Geschehen hergibt, erhofft sich das Verkehrskommissariat in Wesel Hinweise aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 1070.