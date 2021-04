Naturfevel in Obrighoven : Nabu beklagt Holunder-Rodung im Schutzgebiet

Obrighoven Im Naturschutzgebiet Lippealtarm Obrighoven sind Wildsträucher einer großen Heckenanlage gestutzt und einige Sträucher entwurzelt worden. Zum Ärger des Nabu, der nun Anzeige erstattet hat.

Er beklagte, dass in dem Naturschutzgebiet und auf einer benachbarten FFH-Fläche (Flora-Fauna-Habitat) Wildsträucher einer großen Heckenanlage gestutzt und einige Sträucher entwurzelt worden seien. Malzbender vermutet, dass diese Arbeiten von dem direkt dort angrenzenden Acker ausgingen. Man könne an Traktorspuren erkennen, dass mit diesem landwirtschaftlichen Gerät einige Altholzholunder in die Böschung geschoben worden seien. Der Acker habe so ausgesehen, dass er vor gar nicht langer Zeit bearbeitet worden sei.