Naturschutzbund leistet Erste Hilfe : Der Kampf um das Leben eines Seeadlers

Das junge Seeadlerweibchen ist sehr groß und wiegt mehr als fünf Kilogramm. In der Greifvogelstation Wesel hat die Patientin eine eigene Voliere. Foto: Peter Malzbender

Wesel/Xanten Der Naturschutzbund päppelt eine junge Seeadlerin von der Bislicher Insel in der Greifvogelstation auf dem Gelände der Weseler Schill-Kaserne auf. Das unterernährte Tier wurde am Samstag nahe der B 57 in Birten gefunden. Wie es dem Vogel geht.