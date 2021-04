Fahndung der Polizei läuft : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Wesel

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Wesel

Wesel In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in Wesel-Büderich einen Geldautomaten gesprengt. Eine Zeugin hatte den Lärm bemerkt und die Polizei benachrichtigt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag versucht, einen Geldautomaten in Wesel-Büderich zu sprengen. Eine Zeugin hörte gegen 02.45 Uhr einen lauten Knall und rief daraufhin die Polizei .

Die Beamten stellten dann fest, dass der Automat an der Weseler Straße zwar beschädigt war, die Täter aber nicht an das Bargeld gelangt waren. Da sie vor Ort einen sprengstoffartigen Gegenstand fanden, rückte ein Entschärfer des LKA an.