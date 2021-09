Jubiläum in Schermbeck : Alles begann beim Pfarrfest

Schermbeck Hubert und Walburga Dahlhaus aus Schermbeck sind seit mittlerweile 60 Jahren glücklich verheiratet. Selbst Bürgermeister Mike Rexforth gratulierte dem Ehepaar zur diamantenen Hochzeit.

Die Feier mit der Großfamilie und mit den Nachbarn wird zwar noch auf eine coronasichere Zeit verschoben, aber Bürgermeister Mike Rexforth ließ es sich am Montag nicht nehmen, Hubert und Walburga Dahlhaus in der Kilianstraße zur diamantenen Hochzeit zu gratulieren.

Die Raesfelderin, die im Kreise von zehn Geschwistern aufwuchs, wurde nach der Entlassung aus der Volksschule Mitarbeiterin des Schermbecker Marien-Hospitals, in dem sie selbst geboren wurde. Beim Pfarrfamilienfest im Saal der Gaststätte Overkämping wurde der Altschermbecker zum ersten Mal auf die damals 15-Jährige mit den langen Haaren aufmerksam. Es folgten Begegnungen bei der Maiandachten, bei Kilianfesten. Je mehr die beiden jungen Leute Gefallen aneinander fanden, desto öfter trafen sie sich bei gemeinsamen Feiern, sei es bei der Raesfelder Theatergruppe, in der Walburga Dahlhaus mitspielte, bei der Blaskapelle „Einklang“, der Hubert Dahlhaus als Trompeter angehörte, bei Familienmitgliedern oder Nachbarn.

Am 7. August 1960 fand die Verlobung in Raesfeld statt. Ein Jahr später schlossen Walburga Brunsbach und Hubert Dahlhaus beim Altschermbecker Standesbeamten Viktor Wilsing den Bund fürs Leben. Am 27. September 1961, einem nebligen Mittwoch, brachte Heinz Schulze das Brautpaar zur kirchlichen Trauung in der Ludgeruskirche, wo Pastor Heinrich Timmermann den Segen erteilte. Nach der Hochzeitsfete bei Nappenfeld zog das Brautpaar ins Elternhaus des Bräutigams im Dorf Altschermbeck.

Kiliangilde packt fleißig an : Kreisverkehr in Schermbeck soll zu einem Blickfang werden

Im Laufe der Jahre wuchs die Familie um neun Kinder und zehn Enkel. Daneben haben die Jubilare ein großes ehrenamtliches Engagement entfaltet. Walburga Dahlhaus gehörte viele Jahre zur Theatergruppe der Ludgerusgemeinde. Seit 56 Jahren ist sie zudem Bezirkshelferin der KFD. 1949 organisierte Hubert Dahlhaus das erste Kinderschützenfest in Altschermbeck. Seit 1950 ist er Mitglied der Blaskapelle „Einklang“, deren musikalische Leitung er im Jahre 1960 übernahm und bis zum Mai 1995 beibehielt. Es folgten etliche Jahre in der Nachwuchsausbildung, bevor Dahlhaus im Jahr 2016 die Leitung des Erwachsenenorchesters „Let’s play“ übernahm.

Am Montag erzählte das Jubelpaar vom jahrelangen gemeinsamen Kegeln, von der Begeisterung an gemeinsamen Wanderungen und vielen Fahrradtouren, auch durch die Niederlande. Der 85-jährige Jubilar gehört heute zu den ältesten Altschermbeckern, die die örtliche Entwicklung ihres Heimatortes schon vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs miterlebt haben. Er hat inzwischen damit begonnen, seine umfangreichen Erinnerungen an das Leben in Altschermbeck in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schriftlich zu dokumentieren.