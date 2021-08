Ludgerusstraße in Schermbeck : Wo die Nachbarschaft funktioniert

Schermbeck Als die Nachbarschaft Ludgerusstraße ihr 50-jähriges Bestehen feierte, war sogar ein Gründungsmitglied dabei. Das Fest musste wegen der Pandemie auf dieses Jahr verschoben werden.

Der Bereich der Nachbarschaft wurde in den Jahren 1958 bis 1965 bebaut. Gute nachbarschaftliche Beziehungen bestanden von Beginn an. Die Idee zur Gründung einer festen Nachbarschaft entstand am 22. Januar 1970 im Keller von Paula und Anton Lankes in der Ludgerusstraße 35. Das erste Fest feierten die Nachbarn, als Elisabeth und Heinz Finke in ihr neues Haus einzogen. Die erste Nachbarschaftsversammlung fand in der Gaststätte Nappenfeld am 26. September 1970 statt.