Kolpingfamilie aus Schermbeck berichtet : Kleines Virus sorgt für großen Wirbel

Schermbeck Die Schermbecker Kolpingfamilie musste seit dem Ausbruch der Pandemie viele Veranstaltungen stornieren. Nun tagte sie nach 18 Monaten wieder in der Widau. Bei der Versammlung wurden Weichen für die Zukunft gestellt.

Das Coronavirus hat seit März 2020 maßgeblich den Kalender der Kolpingfamilie beeinflusst. Ein Großteil der Veranstaltungen musste – besonders während der Lockdowns – storniert werden. Umso mehr freute sich die Vorsitzende Christa Hülsdünker, nach einer Messe in der Ludgeruskirche 55 Kolpingsschwestern und -brüder zur Mitgliederversammlung in der Kolping-Begegnungsstätte in der Widau begrüßen zu können.

Plan Am 20. November veranstaltet die Kolpingfamilie ab 19 Uhr in der Widau ein Doppelkopf-Turnier. Falls der „Marktplatz der Hilfe“ in diesem Jahr wieder im Umfeld der Ludgeruskirche stattfindet, beteiligt sich die Kolpingfamilie. Einen Kochabend für Männer wollen Holger Martens und Marcus Sporkmann anbieten; der Termin steht noch nicht fest. Der Kolping-Gedenktag findet am Sonntag, 5. Dezember, in der Widau statt.

Einen Überblick über die ausgefallenen und verbliebenen Aktivitäten präsentierte die Schriftführerin Monika Wilsing. Im letzten Vereinsjahr fiel der „Tag der Treue“ ebenso aus wie das „Herbstglühen“. An der frischen Luft konnte die Fahrradgruppe der Männer regelmäßig starten. Eine Abendwanderung fand ebenfalls statt. Im Mai 2021 nahm die Kolpingfamilie am Stadtradeln der Gemeinde Schermbeck statt. 33 Teilnehmer radelten in drei Wochen zusammen 9621 Kilometer. Der Kolping-Gedenktag wurde nur in der Form einer Messe gefeiert ohne anschließendes Treffen der Mitglieder. Die Vorstandssitzungen fanden mehrere Monate lang ausschließlich virtuell statt. Am 9. Juli kamen 55 Teilnehmer zu einem gemütlichen Grillabend auf dem Freigelände in der Widau. Am 1. September hatten die Schermbecker Gelegenheit, den „Tag der Treue“ im Lembecker Festzelt mit der Kolpingfamilie Lembeck zu feiern.