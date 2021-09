Brauchtum in Schermbeck : Das ist das neue Königspaar der Rüster Kinderschützen

Brauchtum in Schermbeck

Schermbeck Ole Kerkhoff und Tamina Hülsmann regieren nun ein Jahr lang die Rüster Kinderschützen. Die Entscheidung fiel in einem besonderen Vogelwerfen. Von wem die beiden Majestäten in ihrer Amtszeit noch unterstützt werden.

Ole Kerkhoff ist neuer König im Rüster Kinderschützen-Staat. Mit Königin Tamina Hülsmann darf er nun ein Jahr lang regieren. Auf dem Hof Roring am Rüster Weg leitete Reiner Hülsmann das Werfen mit Steinen auf einen Vogel, den Klaus Cornelis als Vater des letzten Königs Jonas Ufermann zusammen mit seinem Sohn aus einer Rübe gebastelt hatte.

Kurze Zeit nach dem Abwurf des Vogels übergab der seit 2019 amtierende König Jonas Ufermann die Königskette an Ole Kerkhoff. Als Königin der Jahre 2019 und 2020 bleibt Tamina Hülsmann ein weiteres Jahr im Amt. Die Majestäten werden von den beiden Ehrenpaaren Jonas Ufermann und Greta Leifeld sowie Linus Hülsmann und Marlene Schäfer unterstützt. Zu den Gratulanten gehörten die Altschermbecker Königin Ulla Bienbeck und Bürgermeister Mike Rexforth. Auch Pastor Xavier Muppala nutzte eine Pause zwischen einer Hochzeit in der Ludgeruskirche und einem Gottesdienst am Pfadfinderhaus für einen Besuch bei den Rüster Kinderschützen.