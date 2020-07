Großer Markt in Wesel : Polizist bei Einsatz leicht verletzt

Großer Markt in Wesel

Der Vorfall ereignete ich auf dem Großen Markt in Wesel. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wesel Ein Polizeibeamter ist in Wesel bei einem Einsatz attackiert und dabei leicht verletzt worden. Er hatte die Personalien eines 48-jährigen Mannes feststellen wollen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wie die Kreispolizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Polizei durch Zeugen den Hinweis erhalten, dass eine Frau auf dem Großen Markt in Wesel von einem Mann bedrängt wird. Bei Eintreffen stießen die Beamten auf eine derzeit noch unbekannte Frau, die von einem 48-jährigen Mann offensichtlich verfolgt wurde. Bei der Feststellung der Personalien griff der 48-Jährige einen Polizeibeamten an. Bei der anschließenden Festnahme wurde ein Beamter leicht verletzt.