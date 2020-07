Gastronomie in Corona-Zeiten : Gaststätte Zum Yachthafen kämpft für Biergarten

Blick in die Gaststätte „Zum Yachthafen“ in Wesel. Foto: Müller

Wesel In der Corona-Pandemie helfen dem Gastronomiegewerbe besonders Plätze in der Außengastronomie. Einem Weseler Betrieb wird nun aber die Nutzung einer kleinen städtischen Rasenfläche am Flugplatz nicht genehmigt. Die Politik setzt sich ein.

Die Gaststätte Zum Yachthafen in Wesel kämpft darum, in Corona-Zeiten ein kleines Stück städtische Rasenfläche direkt vor der Haustür als Biergarten nutzen zu dürfen. Ein entsprechender Antrag bei der Stadtverwaltung sei aber jetzt negativ beschieden worden, informiert Diana Müller von der Pächterfamilie. Sie äußert ihr Unverständnis darüber. Die Begründung der Stadt sei, dass die Rasenfläche nicht mehr Rasenfläche sei, wenn darauf Tische und Stühle stünden. CDU-Bürgermeisterkandidat Sebastian Hense und CDU-Fraktionschef Jürgen Linz sandten am Mittwoch eine Anfrage an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (SPD). „Die Stadt hat doch ein Interesse, die Gastronomie vor Ort zu erhalten, und wir alle wissen um die schwere Situation des Gastgewerbes aufgrund der Corona-Pandemie“, schreiben Linz und Hense. Da die konkreten Gründe für die Ablehnung noch nicht bekannt seien, bitte man darum, nochmals abzuwägen und nach einer geeigneten Lösung zu suchen.