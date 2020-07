Sammlung in Altschermbeck : Fähnchen erzählen Schützengeschichte

Der Alterschermbecker Anton Lankes hat Plaketten und Fähnchen als die jährlichen Erinnerungssymbole seit Ende der 1950er Jahre gesammelt. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die wohl größte Sammlung von Fähnchen und Plaketten, die an das jährliche Schützenfest der Kilian-Schützengilde erinnern, besitzt der gebürtige Altschermbecker Anton Lankes. Ein Besuch bei dem 79-Jährigen.

Zur Erinnerung an die jährlich veranstalteten Schützenfeste gibt die Kilian-Schützengilde Altschermbeck ein grün-weißes Fähnchen heraus, das neben dem Namen der Gilde auch die jeweilige Jahreszahl sowie das Altschermbecker Wappen zeigt. Wenn man wissen möchte, ob das in den vergangenen 50 Jahren immer so war, dann braucht man nur Anton Lankes an der Altschermbecker Ludgerusstraße zu besuchen.

Der 79-jährige Kilianer hat Plaketten und Fähnchen als die jährlichen Erinnerungssymbole seit Ende der 1950er Jahre gesammelt. Als er damals erstmals zur Schützeneintragung ging, leitete noch Bernhard Schetter (1953-1964) die im Jahr 1877 gegründete Gilde. Zur Erinnerung gab es damals und in den folgenden Jahren metallene Plaketten mit ganz unterschiedlichen Formen. Daneben soll es Fähnchen ohne eine Jahresangabe gegeben haben. Auch 1967, als Anton Lankes mit seinem Bruder Alois als Fahnenoffizier zur Fahnenabordnung gehörte, gab es noch keine Kilians-Fähnchen mit Jahresangabe. Die tauchen erst 1978 in Anton Lankes Sammlung auf.

Info Mehr auf der Homepage der Gilde Internet Weitere Informationen über die Kilian-Schützengilde Altschermbeck, etwa zu den Majestäten und zum Programm, erhalten Interessierte auf der Homepage www.altschermbeck.com.

Für die Jahre 1982 und 1983 fehlen Fähnchen in Lankes Sammlung. Es waren die beiden Jahre, in denen die Kilianer nach einem entsprechenden Beschluss in der Jahreshauptversammlung des Jahres 1982 wieder zu den Plaketten zurückkehrten, allerdings mit nachhaltigen Folgen. Sieben Kilianer, die keine Fähnchenflucht betreiben wollten, lösten sich 1982 von der Kiliangilde Altschermbeck, um die Fähnchenschützengilde Buschhausen zu gründen, die bis heute bestehen blieb, obwohl die Kilianer ab 1984 selbst wieder zu den Fähnchen zurückkehrten, die ein etwas anders Design zeigten und sich durch die Einbeziehung des Altschermbecker Wappens von den Vorgängern unterschieden. Ab 1998 wurde bei den Fähnchen auf die farbliche Gestaltung des Wappens verzichtet, das nur noch mit seinen Außenlinien gekennzeichnet wurde.