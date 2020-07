Polizei Erkrath sucht Zeugen : Taxifahrer am Hochdahler Markt angegriffen und leicht verletzt

Foto: dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

(hup) Ein noch unbekannter Mann hat am Samstagabend (11. Juli) laut Polizeibericht einen 51 Jahre alten Taxifahrer aus Erkrath am Hochdahler Markt angegriffen und leicht verletzt. Gegen 22.20 Uhr hatte der Erkrather in seinem Taxi an einer Bushaltestelle am Hochdahler Markt eine Pause gemacht, als sich ihm plötzlich eine Gruppe von sieben bis acht jungen Männern näherte.

Ohne Grund oder Vorwarnung kam einer aus der Gruppe auf das Taxi zu und schlug dem Fahrer durch das geöffnete Fenster mit der Faust ins Gesicht. Sofort danach kehrte der Schläger zu seinen Freunden zurück, die auf Höhe des Kreisverkehrs Karschhauser Straße /Beckhauser Straße auf ihn warteten.

Der Taxifahrer holte laut Polizei dann sein Handy hervor und versuchte, den Angreifer zu filmen, um ihn später genauer beschreiben zu können. Als der Angreifer dies mitbekam, kam er erneut zu dem Taxi zurück und trat dem 51-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchteten er und seine Freunde in unbekannte Richtung.

Der Taxifahrer wurde bei dem Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt und benötigte keine ärztliche Behandlung. Den Angreifer beschreibt er wie folgt: männlich, 15 bis 20 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, nordafrikanisches Erscheinungsbild, Dreitagebart, dunkle Haare, weißes T-Shirt. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall am Samstagabend auf dem Hochdahler Markt beobachtet haben oder möglicherweise den bzw. die Täter kennen.