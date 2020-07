Kleve : Radfahrerin verletzt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Kleve Der Unfall-Verursacher stoppte und stieg kurz aus. Nachdem er sich bei der Radfahrerin entschuldigte, stieg er jedoch wieder ein und verließ die Unfallstelle, ohne der Frau seine Personalien auszuhändigen.

Bereits am Mittwochmorgen 8. Juli, kam es gegen 8.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die 21-jährige Kleverin war mit ihrem Fahrrad auf dem Radstreifen der Lindenallee in Richtung Hoffmannallee unterwegs. Ein in gleiche Richtung fahrender PKW hielt auf dem Fahrstreifen um nach links abzubiegen. Der Fahrer eines nachfolgenden Renault Captures wollte den Abbiegevorgang nicht abwarten, fuhr rechts an dem Abbiegenden vorbei und geriet auf den Radstreifen. Dabei traf er die 21-Jährige mit seinem rechten Außenspiegel und brachte diese zu Fall. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Sturz leicht im Gesicht und am Knie verletzt. Der Capture-Fahrer stoppte und stieg kurz aus. Nachdem er sich bei der Radfahrerin entschuldigte, stieg er jedoch wieder ein und verließ die Unfallstelle, ohne der Frau seine Personalien auszuhändigen.