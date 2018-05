Erinnerungen : Die Freuden der Lehrzeit im Spielzeugladen

Ursula Schnelting und ihre Kolleginnen vor Franck Foto: Ursula Schmelting

Am 1. November 1948 begann meine Lehrzeit bei der Firma Franck in Wesel, in einem der drei kleinen Läden neben der Gaststätte Markett, zwischen Vantler-Moden und Schuhhaus Groß. Ich war der erste Lehrling nach dem Krieg bei der Firma Franck.

Es gab schon wieder einiges Spielzeug, vor allem die bekannten Schildkröt-Puppen, die zuerst noch unbekleidet verkauft wurden. In der ruhigen Nachweihnachtszeit durfte ich dann einige Kleidchen für die kleinen Nackedeis nähen. Auch Holzbaukästen, Bilderbücher, Spiele und bunte Bälle wurden schon angeboten, sowie einige Lederwaren und geschnitzte Holzteller, Krüge und Schalen, das waren beliebte Geschenke in der noch sehr armen Zeit nach dem Krieg.

Als dann in den Jahren 50/51 die Innenstadt so nach und nach enttrümmert wurde, zuerst die Brück-, dann die Hohe Straße, freuten wir uns auf den Umzug in das total neu erbaute Geschäftshaus, erst nur einstöckig, natürlich mit großem Keller als Lagerraum.

Es gab wieder viel wunderschönes neues Spielzeug für Jungen und Mädchen, tolle Tretroller, Fahrrädchen, Kinderautos zum Treten, große und kleine Puppenwagen, elektrische Märklin-Eisenbahnen mit viel Zubehör und Schuco-Autos, die nicht vom Tisch fallen konnten. Wir Lehrlinge waren fasziniert und begeistert, von all den herrlichen Spielsachen, die für uns Kriegskinder bis dahin nicht zu haben waren.



Es war eine wunderbare Zeit des Aufbruchs für uns alle. An den ersten verkaufsoffenen Wochenenden - samstags und sonntags in der Adventszeit - wurden die Regale in den Geschäften regelrecht leergeräumt. Wir hatten viele Stunden nach Feierabend zu tun, die Waren aus dem Lager wieder in die Regale einzuräumen. Spielzeug wie die wunderschönen Käthe-Kruse-Puppen, herrliche Steiff-Tiere, wie der große Bär auf Rädern, den unsere sechs Kinder Jahre später innig liebten. Es war eine Freude alle diese herrlichen Spielsachen zu verkaufen. Auch Lederwaren, Handtaschen, kleine und große Koffer, Tornister und Regenschirme, alles war in guter Qualität wieder zu haben.

Ich habe eine hervorragende Lehr- und Arbeitszeit erlebt unter der Leitung der damaligen Chefs Ernst und Else Franck.

Ich denke sehr gerne an diese schöne Zeit zurück.

U RSULA SCHNELTING, geb. DEVERS

(RP)