Wesel : Fusternberger starten heute ins Schützenfest

Wesel Kanonendonner kündigt heute um 17 Uhr zum Antreten an der Rundsporthalle den Start ins Fusternberger Schützenfest an. Um 20 Uhr zieht das Bataillon feierlich zur Totenehrung und zum Großen Zapfenstreich zum Ehrenmal am Lilienveen.

Morgen steht das Schießen auf den Vogel im Mittelpunkt. Inthronisiert wird der neue König um 21 Uhr im Festzelt, der Krönungsball schließt sich an. Am Samstag, 2. Juni, zieht das Bataillon nach dem Antreten (12 Uhr) durch die Gemarkung. Parallel findet ab 13 Uhr das Kinderkönigsschießen und die Kinderbelustigung statt. Die "Schlaatparty" beginnt um 20 Uhr. Am Sonntag, 3. Juni, ist ab 19 Uhr die große Parade auf der Schützenwiese. Anschließend lädt der Schützenverein zum traditionellen Königinnenball ab 20 Uhr.

(RP)