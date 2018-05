Wesel: Bezirksregierung bremst Politik

Wesel Im Weseler Schulstreit um 23 Schüler ist das letzte Wort nicht gesprochen.

Die Weseler CDU kritisiert den Grünen-Fraktionschef Ulrich Gorris für seinen neuen schulpolitischen Vorstoß. Gorris hatte gefordert, dass in der Frage der passenden Schule für die 23 Schüler mit Hauptschulempfehlung die Realschule in der Pflicht sei. Nehme sie die Schüler nicht an, sei als Ultima Ratio sogar die Schließung der Realschule möglich. Jetzt merkt die CDU an, dass Gorris selbst Lehrer an der Lauerhaas-Gesamtschule ist. "Nun feuert ein Lehrer gegen Kollegen einer anderen Schulform", schrieben gestern Daniela Staude und Jürgen Linz von der CDU in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Unsäglich", nannte auch Bernd Reuther (FDP) das Verhalten von Gorris. Die CDU fordert, den Elternwillen abzufragen - auch im Bezug auf die Sekundarschule, die WfW und FDP vorgeschlagen haben.