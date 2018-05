Wesel : Immer wieder Ärger über Müll

Wesel Leserinnen haben auf Unkraut und nicht angemeldeten Sperrmüll in der Innenstadt hingewiesen. Der städtische Betrieb ASG hat in dem Fall, wo er zuständig ist, sofort reagiert. Auch die Disteln am Bahnhof sind mittlerweile entfernt.

Aufmerksam hat Elke Weil am Wochenende den Bericht über das von Disteln überwucherte Blumenbeet am Bahnhofsplatz gelesen, das mittlerweile von dem Unkraut befreit wurde. Doch auch an anderer Stelle gibt es ein Problem mit Unkraut und Müll. "Mit fällt seit langem auf, dass das Außengelände der Post am Berliner Tor dauerhaft hässlich aussieht. Vor allem die Seite Poppelbaumstraße. Die Grünanlagen sind verschmutzt, es liegen Papier und Unrat herum, das Grün ist nicht geschnitten", beklagt sich Elke Weil im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei der Post habe sie nachgefragt, wer denn für das Grundstück zuständig sei. "Man hat mir erklärt, dass es sich um ein städtisches Grundstück handeln würde und sie dafür nicht zuständig seien." Dass es sich um eine städtische Fläche handelt, ist allerdings nicht richtig, wie der Chef des städtischen Betriebs ASG (Abfall, Straßen, Grünflächen), Ulrich Streich, auf Anfrage mitgeteilt hat. Und auch die Postbank als Mieter hat mit dem Umfeld der Immobilie nichts zu tun. "Wir werden", sagt Ralf Palm, Sprecher der Postbank in Bonn, "die Vermieterin ansprechen und diese auffordern, die notwendigen Arbeiten am Eingang in die Wege zu leiten."



In die Wege geleitet hat Ulrich Streich gestern Mittag, dass seine Mitarbeiter auch den nicht zur Abfuhr angemeldeten Sperrmüll im Bereich Mauerviehtor/Esplanade abholen - nur wenige Minuten, nachdem die Redaktion ihn auf den Missstand aufmerksam gemacht hat. Zuvor hatte sich eine Anwohnerin beklagt. Streich: "Wir werden versuchen, die Leute ausfindig zu machen, die ihren Müll einfach vor die Tür stellen. Sie müssen mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen." Nicht angemeldeter Sperrmüll steht übrigens auch unter dem Mehrfamilienhaus Hansaring/Pastor-Bölitz-Straße. Doch um den kann sich der ASG nicht kümmern. Denn: "Es sieht zwar nicht schön aus, steht aber auf einem privaten Grundstück. Da ist der Hausverwalter jetzt gefragt", sagt Streich, der darauf hinweist, dass Sperrmüll, laut Satzung, "erst am Abend vor der Abholung an die Straße gestellt werden darf".

