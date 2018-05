Wesel: Falschparker als Facebookhit

Wesel In Wesel parkte ein SUV des Typs Hummer auf gleich zwei Parkplätzen.

Diese kleine Geschichte über einen erfolgreichen Weseler Facebookpost passt in eine Zeit, in der die ersten Städte darüber nachdenken, von Fahrern großer Geländewagen mehr Geld fürs Parken nehmen zu wollen.

Eigentlich wollte Michael Schröder vom Fusternberg gestern nur kurz an der Sparkassen-Filiale in der Feldmark Geld abholen. Bei der Fahrt auf den Parkplatz staunte er nicht schlecht. Ein SUV des Typs Hummer blockierte querstehend gleich zwei Parkplätze. Schröder parkte dann mit seinem eigenen Wagen regelkonform in der letzten der Buchten ein, so dass der Hummer-Fahrer sogar noch Herausfahren konnte. Beim Ausrangieren habe sich dann der Hummer-Fahrer aber noch darüber beschwert, einlenken zu müssen, weil Schröder den letzten freien Parkplatz dahinter nutzte. "Er hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass ich aus seiner Sicht störend geparkt habe."