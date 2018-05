Niederrhein: "Jazz auf'm Plazz" geht in die elfte Runde

"Jazz auf'm Plazz" geht in die elfte Runde

Niederrhein Die beliebte Konzertreihe auf dem König-Heinrich-Platz in Duisburg beginnt am 7. Juni.

Wer ein Stück authentisches Kuba, Deutschlands besten Beatboxer als Teil eines Blues-Trios oder eine Emmy-Gewinnerin live erleben möchte, der ist donnerstags bei "Jazz auf'm Plazz" auf dem König-Heinrich-Platz in Duisburg richtig. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr und können kostenfrei besucht werden. Los geht es am 7. Juni. Zu Gast ist der kubanische Sänger El Nene, der mit seiner Gruppe Los Jovenes del Son bereits einen Latin Grammy gewann. Er wird die kubanische Musikrichtung Son Cubano mit nach Duisburg bringen. "El Nene ist ein absolutes Highlight dieses Jahr", sagt Klaus Siepmann vom Veranstalter Duisburg Kontor.

Etwas experimenteller wird es einen Monat später am 5. Juli. Dann steht das Trio Chris Kramer & Beatbox 'n' Blues auf der Bühne. Chris Kramer, einer der besten Blues-Harp-Spieler Deutschlands, hat zusammen mit Deutschlands bestem Beatboxer Kevin O'Neal und Gitarrist Sean Athens eine völlig neue Art des Blues entwickelt. "Die harten Rhythmusklänge des Beatboxens geben dem Blues einen innovativen Charakter und werden das Publikum sicher begeistern", ist Siepmann überzeugt.

Dagegen sind Rody Reyes und seine Gruppe "Havanna con klasse" schon alte Bekannte bei "Jazz auf'm Platz". Sie werden am 2. August auf dem König-Heinrich-Platz auftreten. Die ebenfalls kubanische Gruppe bietet ein Repertoire, das von Bachata über Reageton bis Salsa reicht. "Rody Reyes ist ein Muss bei ,Jazz auf'm Plazz'" , sagt Klaus Siepmann. Eine kleine Besonderheit ist, dass die Besucher die Gelegenheit haben werden, eine Stunde vor dem Auftritt, um 18.30 Uhr, selbst ein wenig Salsa tanzen zu lernen.

Den Schlusspunkt bei der Konzertreihe setzen das Blue Motion Trio & Soleil Niklasson am 6. September. Die US-Amerikanerin Soleil Niklasson singt Jazz, Blues und Soul und gewann bereits einen Emmy für ihre Zusammenarbeit mit dem Sänger Oscar Brown junior.

Peter Joppa, Geschäftsführer von Duisburg Kontor, freut sich schon auf die tolle Atmosphäre. "Bei gutem Wetter setzen sich viele Menschen auf die Wiesen vor der Bühne und picknicken, während sie den Musikern zuhören." Dazu kommt, dass die Veranstalter alle Konzerte bewusst mit anderen Veranstaltungen in Duisburg verknüpft haben. "Am 2. August beginnt das Weinfest auf der Königsstraße. An den drei anderen Terminen findet jeweils eine ,Spätschicht' statt", erklärt Peter Joppa.