Wegberger Dorfgemeinschaft Hei on Klei : Die Vorstandsglocke wechselt den Besitzer

Michael Kippe (l.) übernimmt den Posten des Vorsitzenden von Rudi Babka. So wechselte auch die „Vorstandsglocke“ den Besitzer, mit der man sich bei Bedarf Gehör verschafft. Foto: Hei on Klei

Wegberg Die Dorfgemeinschaft Hei on Klei geht mit einem neu gewählten Vorstand in die Karnevalssession. Michael Kippe übernimmt den Posten des Vorsitzenden und darf nicht nur den Verein führen, sondern auch die „Vorstandsglocke“ läuten.

Die Dorfgemeinschaft Hei on Klei hat einen neuen Vorsitzenden: Michael Kippe führt künftig den rund 300 Mitglieder-starken Verein. Er folgt auf Rudi Babka, der sich nach zwölf Jahren als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl stellte – und dies ruhigen Gewissens tun konnte: „Unser Verein ist sehr gut aufgestellt. Nach zwölf Jahren als Vorsitzender ist es jetzt an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu legen.“ Selbstverständlich bleibe er Hei on Klei aber weiterhin eng verbunden. Michael Kippe nahm die einstimmige Wahl gerne an und bedankte sich bei seinem Vorgänger für sein großes Engagement in den vergangenen Jahren.