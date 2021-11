Pflegeberatung in Wegberg : Wer seine Rechte kennt, kann gut entscheiden

Wegberg Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) für den Kreis Heinsberg berät Menschen mit Handicap und deren Angehörige in allen wichtigen Fragen. Nun lädt sie zu einem Vortrag in Wegberg ein.

Kann ich einen Pflegegrad beantragen? Wie stelle ich einen solchen Antrag? Welche Entlastungen gibt es für Angehörige? Fragen wie diese treibt viele Betroffene oder deren Familienmitglieder um. Aus diesem Grund lädt die EUTB am Mittwoch, 17. November, von 15 bis 17 Uhr zu einem informativen Vortrag von Gerda Hermes von der Pflegeberatungsstelle des Kreises Heinsberg ein. Die kostenlose Veranstaltung findet im Inklusions-Treff der Wegberger Höfe, einem Wohnprojekt der Katharina Kasper ViaNobis GmbH, an der Beecker Straße 81 in Wegberg statt. Die EUTB bittet um vorherige Anmeldung, telefonisch unter 02433 93 999 36 oder per E-Mail an kontakt@eutb-hs.de. In lockerer Atmosphäre können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der anschließenden Gesprächsrunde Ihre Fragen zum Thema Pflege stellen. Sollten Fragen offen bleiben, besteht die Möglichkeit, persönliche Folgetermine bei den Beratungsstellen zu vereinbaren. Vor Ort gilt die 3G-Regelung.