Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Wildenrath : Feuerwehr ehrt und befördert

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr standen Ehrungen und Beförderungen an. Foto: Lena Graab

Wildenrath Die Löschgruppe Wildenrath brachte es 2020 auf 800 Einsatzstunden. Dafür dankte Löschgruppenführer Jochen Graab den 36 Feuerwehrleuten seiner Löschgruppe.

(RP) Bei der Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Wildenrath galt der Dank von Löschgruppenführer Jochen Graab seiner 36 Mitglieder starken Löschgruppe für die geleistete Arbeit. Denn bei insgesamt 76 Einsätzen im Jahr 2020 waren die Feuerwehrleute rund 800 Stunden im Einsatz. Am häufigsten rückte die Löschgruppe zu Brandmeldeanlagen aus, dicht gefolgt von Einsätzen zur Brandbekämpfung.

Auch einige Ehrungen und Beförderungen standen auf dem Programm. Die Urkunden zur Ehrung werden bei einer großen Feierstunde in der Wegberger Mühle überreicht, doch natürlich wurden die Feuerwehrleute auch in ihrer Löschgruppe gewürdigt und bekamen ein kleines Präsent überreicht. Für zehn Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Marius Zensen, Oliver Classen, Alex Bey, Isabell Graab, Marc Brauwers und Ann Sophie Honnes geehrt. Für 40 Jahre wurde Klaus Bodden, der trotz seiner Tätigkeiten als Kreisbrandmeister der Löschgruppe Wildenrath immer unterstützend beiseite stand und steht, gewürdigt.